Памятное мероприятие состоялось у братского захоронения в Острове-3

В рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы у братского захоронения возле Дома офицеров в Острове-3, где покоятся 293 воина, погибших на территории Островского района в период 1941-1944 годов, состоялось памятное мероприятие. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram
Вместе с военнослужащими Островского гарнизона, председателем Собрания депутатов района, руководителем местного отделения партии «Единая Россия» Александром Обризаном, депутатом Псковского областного Собрания Андреем Михайловым, председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеславом Коевым глава муниципалитета почтил память павших.
Далее в составе мобильной группы, под аккомпанемент военного духового оркестра участники памятного мероприятия отправились поздравлять ветеранов.
«Мы приветствовали единственного в Островском районе ныне здравствующего участника Великой Отечественной войны Михаила Васильевича Кошелева, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, ветеранов труда, вручали им цветы и подарки, подготовленные районной администрацией, правительством Псковской области и местным отделением партии "Единая Россия" в рамках акции "Подарок ветерану". Благодарили за мужество, стойкость, вклад в Победу. С наступающим праздником – Днем Великой Победы!» - добавил Дмитрий Быстров.