Общество

В Пскове зажгли огненную картину «Родина-мать зовёт!»

Огненную картину «Родина-мать зовёт!» зажгли на площадке под Троицким мостом на берегу реки Псковы 8 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны», приуроченной ко Дню памяти и примирения, который отмечают в дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Смотрите также Дни памяти и примирения отмечают 8 и 9 мая

Активисты и жители города выложили и зажгли огненную картину «Родина-мать зовёт!», состоящую из более чем 2000 свечей.

Похожая акция сегодня прошла в Великих Луках. Там из свечей выложили слова «Победа. Май. 1945».