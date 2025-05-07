В Пскове зажгли огненную картину «Родина-мать зовёт!»

Огненную картину «Родина-мать зовёт!» зажгли на площадке под Троицким мостом на берегу реки Псковы 8 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН
Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны», приуроченной ко Дню памяти и примирения, который отмечают в дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.
Активисты и жители города выложили и зажгли огненную картину «Родина-мать зовёт!», состоящую из более чем 2000 свечей.
Похожая акция сегодня прошла в Великих Луках. Там из свечей выложили слова «Победа. Май. 1945».