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Общество

Дни памяти и примирения отмечают 8 и 9 мая

08.05.2025 09:17|ПсковКомментариев: 0

24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе России и других стран СНГ, своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения (англ. Time of remembrance and reconciliation).

Признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Ассамблея подчеркнула что это историческое событие создало условия для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны и призвала государства — члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность, пишет Calend.ru.

Вторая мировая война стала самым крупным военным конфликтом в истории человечества и продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам, став самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек только в Советском Союзе.

Судьба всей Второй мировой войны решалась именно на советско-германском фронте — он был главным фронтом борьбы против фашизма. Именно советский народ вел освободительную войну против нацистской Германии и ее союзников, названную Великой Отечественной войной (1941-1945) и являвшуюся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно русским людям принадлежала решающая роль в победоносном исходе войны.

В эти дни в странах, кого коснулись ужасы и боль Второй мировой войны, проходят различные памятные мероприятия. 

В Пскове в 16.00 на Могиле Неизвестного солдата на площади Победы состоится торжественный ритуал «Вечный огонь нашей Памяти». А в 20.00 на площадке под Троицким мостом на берегу реки Псковы пройдет акция «Огненные картины войны». 

На территории Себежского района в деревне Старицы в 11.00 запланировано закрытие «Вахты Памяти» и торжественно-траурная церемония захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. 

В большом концертном зале Псковской областной филармонии в 18.00 начнется концерт «Аккорды Победы». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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