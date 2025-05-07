Общество

Сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове

Несколько сотен псковичей и гостей города приняли участие в первом после трехгодичного перерыва шествии «Бессмертного полка» в Пскове 9 мая, в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Построение в колонну началось в 9:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского.

После прохождения двух уровней проверки любые желающие могли присоединиться к акции, традиционно проводимой на главных улицах областного центра и всей страны.

Народные коллективы распевали военные песни 40-х годов, сотни портретов ветеранов Великой Отечественной войны заполнили собой маршрут от площади Ленина до «Зеленого театра» в Летнем саду.

Звучали традиционные песни, ассоциирующиеся с Днём Победы: «Катюша», «Журавли», «Землянка», «Темная ночь» и многие другие.