Общество

Дмитрий Белюков почтил память героев Великой Отечественной войны

Депутаты Великолукской городской Думы вместе с председателем Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрием Белюковым приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню и памятным местам героического города Великих Лук. Об этом депутат сообщили на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«⚘️Вместе с коллегами по городской думе и местному отделению Российского военно-исторического общества возложили цветы к Вечному огню и памятным местам города воинской славы Великие Луки. Мы помним. Всегда будем помнить», - отметил Дмитрий Белюков.

Напомним, ранее в Великих Луках состося Парад Победы и шествие «Бессмертного полка».