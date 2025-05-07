Общество

Жители Псковской области исполнили песню «День Победы»

Состоялась бластная акция «Песня Великой Победы», организованная администрацией Псковской области. В рамках акции жители различных городов и районов региона совместно исполнили легендарную песню «День Победы», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Акция прошла одновременно в нескольких городах и поселениях региона, включая Псков, Идрицу, Гдов и Остров. Участники мероприятия подчеркнули важность сохранения исторической памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны.

Песню «День Победы», ставшую неотъемлемой частью российского культурного наследия, впервые исполнил Лев Лещенко в 1975 году. Она была написана композитором Давидом Тухмановым на стихи фронтовика Владимира Харитонова и быстро завоевала сердца миллионов россиян. Сегодня эта композиция остается одним из главных символов праздника Дня Победы.

«День Победы – наш самый главный праздник. Спасибо всем, кто чтит нашу историю и нашу память», - заключил Михаил Ведерников.