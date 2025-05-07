Общество

Выпущенную 9 мая 1945 года газету раздают на улице Ленина в Пскове

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит на улице Ленина в Пскове сегодня, 9 мая. Советскую атмосферу воссоздали благодаря переодетым актёрам, плакатам и атрибутике. Например, магазины и учреждения, находящиеся на улице, сменили свои названия и вывески на приближённые к той эпохе, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пункт выдачи Wildberries на улице Ленина теперь называется «Товары народного потребления», а на магазине сотовой связи висит плакат: «Телефонный болтун — пособник фашистского шпиона». Невозможно сосчитать, сколько подобных деталей, с помощью которых воссоздана эпоха времён Победы, находится на реконструкции.

На всей территории можно встретить актёров, которые разыгрывают сценки, существуя рядом с современными жителями. Можно увидеть солдата, который после долгой разлуки встретился со своей возлюбленной и читает ей стихи, молодых девушек, которые моют окна в булочной, мальчишек-газетчиков, немецких военнопленных и множество других персонажей.

В нескольких местах установили ретро-тележки с мороженым, которое всем желающим раздают бесплатно. Помимо этого, в специальных киосках можно получить выпуск газеты, который вышел 9 мая 1945 года. Этот же номер вывешен на стенде с плакатом «С победой, товарищи!».

Спектакль-реконструкция продолжит свою работу сегодня до 19:00. В конце мероприятия планируют всей улицей исполнить песню «День Победы».