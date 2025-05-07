Общество

Семейный праздник ко Дню Победы прошёл в Детском парке Пскова

Сегодня в Детском парке Пскова прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. Организаторами выступили Дом офицеров, городская централизованная библиотечная система и центр «Патриот», сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении культуры города Пскова.

Фото здесь и далее: Управление культуры города Пскова

Центральным событием стала музыкально-хореографическая постановка детского творческого коллектива Дома офицеров, представившая вниманию публики выступления юного поколения музыкантов и танцоров.

Кроме того, традиционно состоялась акция библиотек «Наша общая Победа!». Библиотеки подготовили тематические выставки книг и материалы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны.

Важной частью программы стала литературная площадка «Открытый микрофон», где выступили ветераны и представители общественных организаций, а также местные писатели и поэты прочитали произведения, посвящённые военной тематике.

Для посетителей также была организована выставка военно-исторической техники клуба «Кольчуга», позволив участникам ближе познакомиться с историческими предметами эпохи военных действий.

Под руководством педагогов музыкальных школ региона и филиалов Российского музыкального академического театра детям было предложено изготовить символику Победы — бумажные гвоздики, голубя мира и открытки, выполненные вручную.