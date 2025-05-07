Общество

Более 38 тысяч псковичей вышли на шествие «Бессмертного полка» в области

По официальным данным, в «Бессмертном полку» Пскова с портретами родных и близких 9 мая прошли 18 тысяч горожан, а всего в масштабах области – более 38 тысяч человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников

«"Бессмертный полк" – самая трогательная и одновременно одна из самых массовых общественных акций России, объединяющая людей разных поколений, политических взглядов, представителей самых разных народов», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в этом году акцию удалось провести её и онлайн, и в формате очень традиционного шествия.

«На чёрно-белых фотографиях, снятых десятки лет назад – лица Победителей, которые приближали Победу на фронте и в тылу, день за днём сражаясь за наше мирное будущее. Вместе с семьёй принял участие в акции. Мы гордимся нашими дорогими Героями. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в "Бессмертном полку" – это важно для нас, наших детей и нашего будущего», - заключил Михаил Ведерников.