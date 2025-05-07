Общество

Акцию «Велосипед!» провели в Новосокольниках

Сотрудники госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провели акцию «Велосипед!». Цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение безопасности велосипедистов, предотвращение происшествий на данном виде транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: МО МВД России «Новосокольнический»

В ходе акции инспекторы провели профилактические беседы с юными водителями, рассказали велосипедистам и самокатчикам о безопасном поведении на дороге. Напомнили о необходимости использования защитной экипировки и о том, что перед пешеходным переходом необходимо спешиваться, ведя велосипед или самокат рядом с собой, а в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.

«Уважаемые родители! Приобретая ребенку велосипед, помните, что это – транспортное средство, источник повышенной опасности! Знание правил дорожного движения убережет Вашего ребенка от беды», - подчеркнули в полиции.