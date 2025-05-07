Общество

Макет местности боев за Опочку создали юнармейцы

Макет местности, на которой шли ожесточённые бои за Опочку, создали ко дню 80-летия Великой Победы юнармейцы опочецкого военно-патриотического клуба «Беркут», сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Работа началась за несколько месяцев до юбилейной даты.

«Ребята изучили материалы Опочецкого краеведческого музея, архивные документы, военные топографические карты, сохранившиеся фотоснимки, включая немецкую аэрофотосъёмку. В Санкт-Петербурге наши юнармейцы посетили знаменитый Грант Макет Россия и на специальном мастер-классе освоили азы изготовления таких интерактивных экспонатов», - отметил губернатор.

Весь процесс создания юнармейцы поэтапно фиксировали.

«Итог работы - воспитанники "Беркута" Центра образования Опочецкого района представили в День Победы с рассказом о ходе боёв, а родители юнармейцев помогли детям организовать "Полевую кухню". Прекрасная командная работа! Благодарю каждого участника», - добавил Михаил Ведерников.