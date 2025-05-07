Общество

Пять правил пожарной безопасности на даче напомнили псковичам

Пять правил противопожарной безопасности напомнили жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«С приходом весны многие дачники возвращаются на свои участки, чтобы заняться благоустройством и подготовкой к новому сезону. Однако, помимо приятных моментов, так же в этот период повышаются риски возникновения пожаров», - отметили в МЧС.

Основные правила пожарной безопасности на даче:

Нельзя жечь сухую траву: вместо сжигания лучше использовать другие методы утилизации сухой травы, например, компостирование;

Перед началом дачного сезона необходимо обязательно проверить состояние электропроводки и при необходимости произвести ремонт;

Нужно убедиться, что печи и камины находятся в исправном состоянии, и соблюдать правила безопасности при их использовании;

Необходимо иметь средства пожаротушения: огнетушители, ведра с водой или песком, лопата;

Нужно следить за детьми: детям необходимо объяснить правила пожарной безопасности и не допускать игр с огнём.

«Помни, что соблюдение правил пожарной безопасности — это залог сохранности имущества, твоей безопасности и твоих близких!», - заключили в МЧС.