Пять правил пожарной безопасности на даче напомнили псковичам

Пять правил противопожарной безопасности напомнили жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
«С приходом весны многие дачники возвращаются на свои участки, чтобы заняться благоустройством и подготовкой к новому сезону. Однако, помимо приятных моментов, так же в этот период повышаются риски возникновения пожаров», - отметили в МЧС.
Основные правила пожарной безопасности на даче:
«Помни, что соблюдение правил пожарной безопасности — это залог сохранности имущества, твоей безопасности и твоих близких!», - заключили в МЧС.