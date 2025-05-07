Общество

Опубликован график приема псковичей председателем и вице-спикером областного Собрания

Прием граждан депутатами Псковского областного Собрания в общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

На этой неделе приёмы граждан проведут председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, вице-спикер Александр Братчиков и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

13 мая, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием проведет Александр Братчиков, округ №3 (часть города Пскова - южная часть Ближнего Завеличья, район завода радиодеталей).

14 мая, в среду, с 10:00 до 12:00 – Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

15 мая, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием осуществит Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский муниципальные округа).

Запись на приём ведётся по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Консультации проводятся по адресу: Псков, Гоголя, дом 9.