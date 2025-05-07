Общество

Психолог рассказал, что такое истинное счастье

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин процитировал стихотворение Александра Тарадова, отвечая на вопрос, что же такое счастье.

Изображение: «Шедеврум»

«Бежим по замкнутому кругу во власти вечной суеты. Мы так похожи друг на друга… Дела похожи… и мечты… А счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать, что жив! Здоров! Что солнце светит! И будет новый день опять! Думаю, что автор ответил, что такое счастье, но не раскрыл его до конца», - комментирует психолог.

Сергей Лунюшин пояснил, что счастье - это не только радоваться тому, что человек достиг определенных целей в жизни, а после этого ничего не делать, не развиваться.

«Это ложное представление о счастье. Потому что когда человек не развивается, он начинает деградировать. У человека должны быть цели, но вопрос в другом. Когда он постоянно ставит перед собой цели, бежит, что-то делает, стремится к чему-то пожизненно, то он не замечает и не успевает радоваться тому, что у него уже есть. Многих людей не научили в детстве радоваться тому, что уже есть, чего человек достиг. Многим постоянно говорили: надо делать, надо учиться хорошо, надо что-то достигать, надо строить карьеру. И еще много «надо». Но прежде всего необходимо радоваться тому, чего человек уже достиг. К сожалению, люди не могут искренне радоваться своим достижениям», - объясняет специалист.

При этом эксперт отметил, что до сих пор в обществе бытует мнение, что нельзя хвастаться и радоваться чему-то, ведь кто-то может «сглазить» успехи.

«Думаю, что счастье - это состояние, которое наступает, когда есть этот баланс между "я радуюсь тому, что есть", как фундаменту, и "я пытаюсь что-то сделать лучше, радуюсь еще больше, когда делаю и достигаю цели"», - отметил спикер.

Психолог Сергей Лунюшин уточнил, что можно и не быть счастливым. При этом такое состояние можно развить. Однако это - большой труд.

«Необходим не один десяток лет, чтобы жить по-другому. Но это возможно, если упорно к этому стремится», - подчеркнул он.

Психолог подытожил, что счастье - это прежде всего состояние человека, когда тот умеет радоваться своим успехам, проживая жизнь, не зацикливаясь на постоянных «надо». Однако эксперт акцентировал, что у каждого человека счастье трактуется по своему, пишет RuNews24.ru.