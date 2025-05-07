Общество

Два памятника-истребителя отремонтировали в Гдовском районе

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского района отремонтировали и покрасили два памятника-истребителя, установленные в честь военных лётчиков, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Депутат сообщил, что работы провели на МиГ-21 и МиГ-17 — символах боевой доблести и технического наследия авиации.

«У обновлённого МиГ-21 состоялся торжественный митинг в эти праздничные дни. МиГ-17, установленный на повороте к бывшему военному городку, временно остался без финального слоя краски из-за непогоды. Однако, как только позволила погода, восстановление было завершено. Этот самолёт раньше стоял в "Роще Памяти" у деревни Верхоляне, а в 2003 году был перенесён на нынешнее место», - сказал Александр Козловский.

Он добавил, что ремонт стал возможен благодаря поддержке неравнодушных людей: средства на восстановление были собраны благотворителями, вклад в общее дело внёс, в том числе, фонд «Земляки».

«Обновление памятников в юбилейный год Победы — это важный жест памяти и благодарности поколению победителей, символ связи времён и напоминание о цене мира. Сохранение таких объектов особенно значимо сегодня, когда историческая правда и уважение к подвигу становятся нравственным ориентиром для будущих поколений», - заключил Александр Козловский.