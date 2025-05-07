Общество

Памятную доску краеведу Иосифу Будылину открыли в Пушкинских Горах

Памятную доску краеведу Иосифу Будылину открыли на доме по адресу: улица Пушкинская, 12 в Пушкинских Горах, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Краевед жил в этом доме с 1986 по 2023 год.

«Иосиф Будылин - талантливый писатель, пушкинист, музеевед, культуролог, экскурсовод, кандидат педагогических наук, академик РАЕН, родился 21 апреля 1945 года, в год Великой Победы. А в день Победы в 2023 году после тяжёлой болезни завершил свой земной путь. Любовь Иосифа Теодоровича к нашим местам, овеянным духом А. С. Пушкина, началась ещё в 1970-е годы, когда молодой экскурсовод Будылин начал водить экскурсии по музею-заповеднику "Михайловское", пройдя обучение на курсах экскурсоводов в Ленинграде», - напомнила Оксана Филиппова.

Книги краеведа «Деревенский Пушкин», «Лето в Михайловском», «Пушкинский заповедник в художественной литературе» востребованы читателями и интересны как рядовым почитателям творчества поэта Александра Пушкина, так и тем, кто профессионально занимается изучением великого пушкинского наследия, заметила глава района.

«Выступающие сегодня родные, близкие, друзья, бывшие коллеги - все, с кем был связан на протяжении жизни Иосиф Будылин, - отмечали его обширные знания, эрудицию, умение держать внимание публики, чувство личной деликатности и такта. Большую роль сыграл Иосиф Теодорович в становлении творческой площадки Лаборатория искусств "Кордон - 2" вместе со своим другом, единомышленником Петром Быстровым. Светлая память Иосифу Теодоровичу Будылину, чьё имя навсегда связано с нашим Пушкиногорским районом!» - заключила Оксана Филиппова.