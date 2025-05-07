Общество

Псковская бригада медиков отправилась в командировку в Херсонскую область

Бригада медицинских специалистов Псковской областной клинической больницы отправилась в командировку в Херсонскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В составе бригады шесть человек: трое врачей — кардиолог, невролог и рентгенолог, а также три специалиста административного звена.

В течение месяца специалисты будут работать в больницах Херсонской области, оказывая помощь пациентам и помогая справиться с нагрузкой врачам.

«Мы готовились так, чтобы достаточно в сжатые сроки максимально представить то, что умеем, наш опыт. Конечно, волнение есть и перед дорогой, и перед работой на новой земле», - поделился впечатлениями главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Заведующий кардиологическим отделением с ПРИТ великолукского филиала Псковской областной клинической больницы Александр Андросович готов применить все свои знания и опыт для помощи пациентам Херсонщины: «Считаю, что мы имеем большой организационный и лечебный опыт за плечами, сможем помочь и организовать качественную помощь, сделать ее доступнее, поможем организовать работу отделений».

В правительстве напомнили, что это далеко не первая командировка псковских медиков в новые регионы. Врачи Псковской области постоянно направляются в такие командировки, чтобы оказать помощь людям. Так, в прошлом году врач-хирург областной больницы Константин Рагозин месяц работал в Запорожской и Курской областях, а врач-нейрохирург Дмитрий Горохов оказывал помощь в Генической центральной районной больнице Херсонской области. В командировки также ездили врачи Псковского областного клинического онкодиспансера и Детской областной больницы.