Псковская бригада медиков отправилась в командировку в Херсонскую область

Бригада медицинских специалистов Псковской областной клинической больницы отправилась в командировку в Херсонскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: правительство Псковской области
В составе бригады шесть человек: трое врачей — кардиолог, невролог и рентгенолог, а также три специалиста административного звена.
В течение месяца специалисты будут работать в больницах Херсонской области, оказывая помощь пациентам и помогая справиться с нагрузкой врачам.
Заведующий кардиологическим отделением с ПРИТ великолукского филиала Псковской областной клинической больницы Александр Андросович готов применить все свои знания и опыт для помощи пациентам Херсонщины: «Считаю, что мы имеем большой организационный и лечебный опыт за плечами, сможем помочь и организовать качественную помощь, сделать ее доступнее, поможем организовать работу отделений».
В правительстве напомнили, что это далеко не первая командировка псковских медиков в новые регионы. Врачи Псковской области постоянно направляются в такие командировки, чтобы оказать помощь людям. Так, в прошлом году врач-хирург областной больницы Константин Рагозин месяц работал в Запорожской и Курской областях, а врач-нейрохирург Дмитрий Горохов оказывал помощь в Генической центральной районной больнице Херсонской области. В командировки также ездили врачи Псковского областного клинического онкодиспансера и Детской областной больницы.