Общество

Псковичи просят демонтировать стену рядом с пятиэтажкой в Любятово

Демонтаж стены рядом с домом №71Б на улице Николая Васильева в Пскове с местными жителями обсудил вице-президент Национального объединения строителей и участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram-канал

«Люди недовольны стеной. Она мешает свободному доступу к территории двора, ограничивает пространство и создает дискомфорт. Все присутствующие поддержали идею снести стену и попросили ускорить процесс», - поделился Антон Мороз.

В ближайших планах - согласовать демонтаж с городскими службами. «Буду держать вас в курсе событий!» - добавил политик.