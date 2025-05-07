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Общество

Детский фонд выехал в Пушкиногорский район в рамках проекта «Моя семья»

12.05.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Команда специалистов Псковского областного отделения Российского детского фонда и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области провела интерактивное занятие на тему семейных ценностей и традиций с воспитанниками Пушкиногорской санаторной школы-интерната, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении Российского детского фонда. 

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Для детей команда проекта «Моя семья», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, провела социальный марафон «Моя семья – моя радость».

«В интерактивной форме с интересными заданиями мы поговорили с детьми о важности семейных ценностей и традиций, о необходимости знать и помнить свои корни, о тех принципах, на которых строятся отношения между близкими людьми», – поделилась координатор проекта «Моя семья» Кристина Елецкая.
 

Мальчики и девочки активно включились в процесс, делились своими мнениями, рассказывали о традициях в их семьях, вспоминали своих бабушек и дедушек, делились интересными фактами истории своей семьи, рассказали организаторы. 

Завершилось мероприятие подарками и угощением. Участники социального марафона получили настольные игры, чтобы вечерами проводить время в семейном кругу за игрой.

На каждом выездном мероприятии большой популярностью пользуется «бесплатный магазин» детского фонда, где дети самостоятельно выбирают себе понравившуюся одежду. Так было и в этот раз: с мероприятия дети уходили с обновками.

Выезд в Пушкиногорский район стал девятым в череде выездных мероприятий проекта «Моя семья». Финальным выездом станет поездка в Бежаницкий район, где команда проекта также проведёт социальный марафон «Моя семья – моя радость» на базе Бежаницкой средней школы.

В отделении напомнили, что главная цель проекта – создание условий для развития и укрепления семейных ценностей среди детей и подростков, обучающихся в 8-11 классах Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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