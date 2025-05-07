Общество

Горячую линию по детскому отдыху и качеству товаров открыл псковский Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Псковской области запускает горячую линию, действующую с 12 по 23 мая, для консультирования родителей и взрослых, заинтересованных в выборе безопасного летнего лагеря и качественных детских товаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Изображение: Управление Роспотребнадзора по Псковской области

Специалисты ведомства готовы:

ответить на вопросы, касающиеся безопасности и качества детской одежды, обуви, игрушек, питания и книжной продукции;

помочь оформить претензии к продавцам;

предоставить рекомендации по выбору организации для детского отдыха и правильной подготовке ребенка к поездке в лагерь.

Обратится на горячую линию:

жители Пскова, Псковского, Гдовского, Стругокрасненского, Плюсского районов по тел. 8(8112) 72-18-02 – по вопросам детского отдыха и 8(8112) 62-25-03 - по вопросам безопасности детских товаров;

жители Невельского, Пустошкинского, Себежского районов по тел. 8(81151) 2-15-94 - по детскому отдыху и тел. 8(81151) 2-60-50, 2-54-02 - по детским товарам;

жители Красногородского, Новоржевского, Опочецкого районов по тел. 8(81138) 2-26-36 - по отдыху детей и 2-24-23 – по детским товарам;

жители Пушкиногорского района по тел. 8(81146) 2-14-53;

жители Островского, Палкинского, Печорского, Пыталовского районов по тел. 8-(81152) 3-28-98 по детскому отдыху и 8-(81152) 3-20-07 по детским товарам;

жители города Великие Луки, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического, Усвятского районов по тел. 8-(81153) 7-62-42 – по детскому отдыху и 7-70-96 – по детским товарам;

жители Дедовичского, Порховского, Дновского районов по тел. 8(81134) 2-44-71 – по детскому отдыху.



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