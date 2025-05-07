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Общество

С 2023 года в Пскове демонтировано около 60 нестационарных торговых объектов

13.05.2025 13:45|ПсковКомментариев: 0

За нарушение правил с 2023 года в Пскове демонтировали около 60 нестационарных торговых объектов. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Кузница» рассказал заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«Иногда предприниматели самостоятельно убирают свои ларьки, но если владельцы уклоняются, то существует специальная структура, которая занимается демонтажем, а затем взыскивает расходы с предпринимателей», — уточнил заместитель главы администрации.

Андрей Ульянов объяснил, почему необходимо демонтировать нестационарные торговые объекты. Он заметил, что причины могут быть различными, но выделил наиболее распространённые.

«Причины для сноса ларьков самые разные: неработающие более двух месяцев объекты, отсутствие договора на вывоз мусора, смена специализации без внесения изменений в схему — например, когда продуктовый ларек стал цветочным, а также нарушения по площади НТО. Если по договору площадь составляет 10 квадратных метров, а фактически строится больше, наши сотрудники проводят замеры. При существенном превышении и невыполнении требований договор расторгается, ларек демонтируют», — пояснил гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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