Общество

Островская межрайонная больница запустила медицинский автобус для филиалов

Островская межрайонная больница организовала медицинский автобус для удобной доставки пациентов (по направлению врача) из филиалов в головное учреждение, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

График движения автобуса

Понедельник:

8:30 – Новоржев, улица Медицинская, 2;

9:00 – Пушкинские Горы, улица Ленина, 41 (вход со стороны дороги);

10:00 – Остров, улица Карла Маркса, 10.

Ожидание в Острове.

14:00 – Остров;

15:00 – Пушкинские Горы;

15:30 – Новоржев.

Вторник, четверг:

7:15 – Красногородск, улица Никандровой, 37;

7:50 – Опочка, улица Гагарина, 67 (приемное отделение);

9:30 – Остров.

Ожидание в Острове:

13:30 – Остров;

15:00 – Опочка;

15:30 – Красногородск.

Среда, пятница:

6:45 – Пыталово;

8:00 – Остров.

Ожидание в Острове

12:00 – Остров;

13:00 – Пыталово.

Информацию о записи на автобус можно уточнить в регистратуре филиалов.

Напомним, с 11 ноября 2024 года у Островской межрайонной больницы есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский.