Островская межрайонная больница запустила медицинский автобус для филиалов

Островская межрайонная больница организовала медицинский автобус для удобной доставки пациентов (по направлению врача) из филиалов в головное учреждение, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.
Понедельник:
Ожидание в Острове.
Вторник, четверг:
Ожидание в Острове:
Среда, пятница:
Ожидание в Острове
Информацию о записи на автобус можно уточнить в регистратуре филиалов.
Напомним, с 11 ноября 2024 года у Островской межрайонной больницы есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский.