Общество

Детский фонд установил контейнеры для сбора вещей в торговых центрах Пскова

Псковское областное отделение Российского детского фонда установило три специализированных контейнера для сбора одежды и обуви в торговых центрах Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде

Теперь передать вещи можно через контейнеры, установленные в:

ТЦ «Империал» (улица Коммунальная, дом №41). Контейнер стоит на первом этаже у лифта напротив магазина WoolHouse;

ТЦ «Шайба» (улица Яна Фабрициуса, дом № 5А). Контейнер стоит на первом этаже под эскалатором;

офис Детского фонда (переулок Конный, дом № 7А). Контейнер стоит за углом от входа.

У контейнеров есть специальный отсек, куда нужно класть пакеты. Необходимо потянуть ручку контейнера на себя, опустить пакет с вещами в отсек и задвинуть отсек обратно.

«Сотрудники Детского фонда будут следить за наполняемостью контейнеров и своевременно делать выемки вещей. Но если вы заметили, что контейнер переполнен, звоните по номеру: 8-911-365-70-05, Олеся – координатор программ. Оперативно освободим контейнер» – поделилась координатор проекта «Добрые руки» Кристина Елецкая.

Установка контейнеров упростит процесс передачи одежды и обуви, игрушек и книжек для подопечных Детского фонда. Теперь жители города не зависят от времени работы офисов Детского фонда и могут передать вещи в разных районах города.

Также в фонде отметили, что действует пункт приёма благотворительной помощи на улице Инженерная, дом № 68. График работы: будни с 09:00 до 18:00 без обеда, суббота – с 10:00 до 13:00. А ещё вещи для подопечных Фонда можно передать через партнёров – химчистку «Весна», расположенную в ТЦ «Сфера» (улица Рокоссовского, дом № 16). График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Детский фонд принимает детскую и подростковую одежду и обувь от 0 до 18 лет, игрушки и книжки. Вещи должны быть современные, чистые, исправные и пригодные к дальнейшей носке.

Контейнеры закуплены и установлены в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области.