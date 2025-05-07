Общество

В Псковской области завершилась поисковая студенческая экспедиция

В рамках проекта «Укрепрайон» прошла традиционная поисковая экспедиция, в которой приняли участие студенты из 8 регионов России, включая представителей новых территорий нашей страны, а также 3 иностранных участника, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: Комитет по молодежной политике Псковской области

74 добровольца студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» вместе с поисковиками отряда «Забытый батальон» провели работы по восстановлению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

Ребята раскапывали и расчищали доты и блиндажи, где во время создания укрепрайона жили строители ДОТов, проводили поисковые работы с металлоискателями, щупами и другим оборудованием на местах сражений. За время экспедиции нашли командирские звездочки с фуражек Красной Армии, монеты, перочинный нож времен Великой Отечественной войны, каски советских бойцов и немецкие гильзы с позиций противника.

Для участников экспедиции выпустили ограниченную партию специальных открыток. Каждый мог написать на открытке пожелания для своего товарища. Руководители экспедиции также получили открытки и отправили их бойцам.

«Поисковое дело – это важная работа, которая помогает сохранить память о героях, защищавших нашу Родину», - отметили в комитете.