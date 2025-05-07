Общество

За угрозу убийством отверткой новоржевцу назначили 8 месяцев лишения свободы

Прокурором Новоржевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Новоржевского района, обвиняемого в угрозе убийством, при этом имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе судебного разбирательства было выяснено, что 14 марта 2024 года около 15:00 мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире. В ходе конфликта он достал из кармана отвёртку и замахнулся на женщину, угрожая ей убийством.

Женщина, учитывая агрессивное поведение мужчины, его физическое превосходство и испытывая страх за свою жизнь и здоровье, восприняла угрозу реально.

Приговором мирового судьи судебного участка № 9 в границах административно – территориальной единицы «Новоржевский район» Псковской области от 11.02.2025 житель Новоржевского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.