Общество

В Псковской области подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Завершился региональный этап XX Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», который проводится по инициативе Русской православной церкви совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке администрации президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

По итогам работы экспертов конкурсная комиссия присудила три призовых места. Победителем конкурса (обладателем Гран-при) стала Ирина Риссамакина, старший воспитатель Детского сада №26 комбинированного вида города Великие Луки. Название работы: «Методическая разработка духовно-нравственных воспитательных событий "Православные праздники" для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет».

В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» победил коллектив авторов Средней общеобразовательной школы №6 города Великие Луки: старший методист Ирина Алексеева, музыкальный руководитель Софья Крупская, инструктор физической культуры Вероника Родченкова. Название работы: «Тематическая декада для дошкольников «Светлое Христово Воскресение».

В номинации «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом)» победила учитель истории и ОДНКНР Гуманитарного лицея города Пскова Виктория Воскресенская. Название работы: «Системно-деятельностный подход в формировании у обучающихся представления о подвиге как высшей духовно-нравственной ценности русского народа (с использованием краеведческого материала)».

Также четыре работы стали обладателями поощрительного приза (без перевода на следующий этап):

Елена Куваева, руководитель воскресной школы храма святителя Василия Великого (на горке), заведующий Центром развития ребенка – детским садом № 41 города Пскова. Название работы: «Система работы в направлении духовно-нравственного и патриотического воспитания детей разновозрастных групп в рамках совместной деятельности семейного клуба "Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!"».

Коллектив авторов Гимназии №29 города Пскова: учитель начальных классов Мария Липинская, учитель начальных классов Ольга Игнатьева. Название работы: «Занятие "Праздники в нашем доме. Именины, или День Ангела", 4 класс».

Валентина Юганова, учитель ОДНКНР Специального учебно-воспитательного учреждения, Невель. Название работы: «Занятие "Храмы моей малой Родины"».

Коллектив авторов Детского сада №20 комбинированного вида города Великие Луки: старший методист Евгения Ходякова; воспитатель Ирина Першаков; старший воспитатель Елена Морозова. Название работы: «Разработка методических (дидактических) материалов: Великие Луки как образовательный контекст».

Награждение победителей традиционно планируется провести на региональном этапе Рождественских образовательных чтений в Пскове.