Общество

В РФ обсудили открытие центров обучения для трудовых мигрантов на их родине

В правительстве обсуждают новую идею — обучать трудовых мигрантов, которые нужны России на стройке, по основным, базовым образовательным программам на их родине, еще до их приезда к нам. В этой связи в конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою собрать статистику — сколько сотрудников нужно отрасли, данные следует передать в Минпросвещения.

До 15 мая регионы должны отчитаться в министерство строительства о своих потребностях в трудовых мигрантах. Аналогичную информацию должны собрать представители бизнеса: из «Национального объединения строителей» и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний.

В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) напомнили, что, по данным Минстроя, в строительстве и ЖКХ заняты примерно 11,5 млн человек, непосредственно на стройке и с учетом сезонных колебаний — примерно 6,8 млн человек, а дефицит кадров здесь оценивают в порядка 200 тысяч человек. По итогам 2024 года, в строительстве работали более 1 млн иностранных рабочих — это 13% всех трудовых мигрантов, отметили в НОСТРОЙ, пишут «Известия».

«Основная идея инициативы, которую обсуждают в кабмине, — подготовка иностранных рабочих в соответствии с российскими стандартами, по нашей информации, детальный механизм реализации такого подхода находится в стадии разработки. В перспективе этот шаг поможет отечественным строительным компаниям привлекать иностранцев не только в качестве разнорабочих, но и использовать их там, где требуются специалисты с более высокой квалификацией», — сказал редакции президент объединения Антон Глушков.

Отрасль заинтересована в каменщиках, штукатурах, отделочниках, бетонщиках и арматурщиках.

«Именно по этим профессиям мы наблюдаем серьезный спрос со стороны российских строительных компаний», — добавил он.

Большая часть иностранцев приезжают в Россию на работу из стран СНГ и ЕАЭС, основная масса вот уже много лет — из Узбекистана. Поэтому будет оптимально, если для старта правительственного проекта чиновники выберут именно последнюю страну, сказал Глушков.