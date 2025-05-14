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Общество

Лосенка заметили на объездной трассе Пскова. ВИДЕО

14.05.2025 11:37|ПсковКомментариев: 0

Лосенка заметили на объездной трассе Пскова 13 мая, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец. 

«Вечером на объездной», - сказал очевидец.

Ранее стадо лосей, переходящих дорогу, заметили возле торгово-досугового центра Fjord Plaza в Пскове. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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