Общество

Ограждение площадки выгула собак отремонтируют на Сиреневом бульваре в Пскове

В Пскове проведут текущий ремонт площадки для выгула собак на Сиреневом бульваре. Запрос котировок в электронной форме 13 мая размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Основные задачи благоустройства - восстановление ограждения и устройство калитки. Планируется демонтаж ограждения протяженностью 122 метра. Площадь площадки для выгула - 846 кв. метров. Планируется монтаж сетки стальной плетеной одинарной из проволоки без покрытия с квадратными ячейками с устройством калитки. Начальная цена - 314 тыс. 754,37 рублей.

Окончание работ: 16 июня. Гарантийный срок составит 2 года.

Добавим, площадку обустроили в 2017 году. Сейчас на ней частично повреждено ограждение, нет калитки.