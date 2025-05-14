Общество

Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха

Псковская Лента Новостей вместе с партнерами подготовила ценные призы для победителей и призеров конкурса слоганов, приуроченного к празднованию 25-летия электронного периодического издания.

Напомним, в честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей проводит конкурс слоганов. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Победитель конкурса получит подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озерное» в Печорском районе и фирменное поло своего размера с логотипом ООО «Гражданская пресса». Помимо этого, лучший слоган впоследствии мы разместим на новом мерче ПЛН.

За второе место предусмотрен подарочный сертификат в бассейн «Феникс» и фирменное поло.

А за третье место мы подарим автору слогана сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov и также фирменное поло «Гражданской прессы».

Проявить креативность и поучаствовать в создании нового слогана для нашего информационного портала можно до конца мая.

Также в честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей проводит фотоконкурс «Я читаю ПЛН». Любой желающий может принять участие. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

креативно сфотографировать, как вы читаете ПЛН;

загрузить фото в альбом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Главный приз фотоконкурса — спортивный велосипед.

Помимо этого, продолжается конкурс Псковской Ленты Новостей «Народный репортер».

Награждение победителей состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей».

Напомним, в честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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