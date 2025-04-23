Общество

«Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН

Псковская Лента Новостей в честь своего 25-летия проводит конкурс слоганов. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, конкурс слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей - это уникальная возможность для всех жителей региона проявить креативность и поучаствовать в создании нового слогана для нашего информационного портала, который впоследствии мы разместим на мерче ПЛН. Принять участие в конкурсе слоганов можно до конца мая.

Вот несколько примеров слоганов, которые поступили на конкурс:

Псковская Лента Новостей - на пике лучших новостей.

Наше дело - Псковская Лента Новостей.

Планете о планете, людям о людях, новому о новом.

Псковская Лента Новостей. Первая. Лучшая. Народная.

25 лет ПЛН. Заставляет сердце биться быстрее!

ПЛН - проживаем радость и грусть. Вместе!

Простое, любимое и настоящее.

Находится место даже стихотворениям:

Старые новости уходят вдаль,

ПЛН - разгонит тоску и печаль.

Также в честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей проводит фотоконкурс «Я читаю ПЛН». Любой желающий может принять участие. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

креативно сфотографировать, как вы читаете ПЛН;

загрузить фото в альбом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Награждение победителей состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей». Авторы лучших слоганов и фотографий получат мерч ПЛН и другие ценные призы.

Напомним, в честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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