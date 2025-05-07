Общество

Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед

Мы рады официально объявить о призах фотоконкурса «Я читаю ПЛН», посвященного празднованию 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Участники с самыми креативными фотографиями могут выиграть:

Главный приз : спортивный велосипед.

: спортивный велосипед. Второе место : подарочный сертификат на посещение бассейна на 12 сеансов.

: подарочный сертификат на посещение бассейна на 12 сеансов. Третье место: сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov.

Кроме того, редакция ПЛН отдельно выделит специальный приз участнику, чей снимок произведёт наибольшее впечатление на нашу команду.

Каждый читать может принять участие в конкурсе. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

креативно сфотографировать, как вы читаете ПЛН;

загрузить фото в альбом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Итоги конкурса будут подведены в начале июня на сайте и в группе Псковской Ленте Новостей в соцсети «ВКонтакте». Победителей определим по наибольшему количеству лайков на фото.

Также продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, в настоящее время продолжается конкурс к 25-летию ПЛН «Народный репортер».

Награждение победителя состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей». Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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