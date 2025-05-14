Дмитрий Мельцер назначен на должность и. о. главврача Порховской межрайонной больницы

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 14 мая представила коллективам Порховской межрайонной больницы и Дновского филиала нового руководителя Дмитрия Мельцера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облздраве, ранее он с 2020 года возглавлял Стругокрасненскую межрайонную больницу.
Фотографии: комитет по здравоохранению Псковской области
В свою очередь Дмитрий Мельцер отметил, что будет делать упор на командную работу и развитие профилактических мероприятий.
«В своей деятельности я придерживаюсь принципов слаженной командной работы, так было в Стругах Красных, уверен, так будет и здесь. На медицинских работников каждый день смотрят люди и от того как мы выглядим, что им говорим на самом деле многое зависит. В глазах пациентов мы должны соответствовать морально-этическим стандартам. Все вопросы должны решаться внутри медицинской организации. Не буду скрывать, мне очень нравится работать в Псковской области, в регионе сложится хороший коллектив главных врачей, комитета по здравоохранению, поэтому нерешаемых вопросов нет. Даже если вы сразу не знаете, что ответить пациенту, не оставляйте его один на один с его проблемой - возьмите паузу, обменяйтесь контактами и потом уже сообщите пациенту, что делать дальше. Псковская область маленький регион, и у нас есть возможность работать с каждым пациентом индивидуально. Сегодня современные тенденции медицины - это профилактическая работа. На это будем делать упор и мы. Работы очень много, но уверен, у нас все получится», - выступил Дмитрий Мельцер.
Напомним, что Порховская межрайонная больница находится в процедуре реорганизации. К ней присоединятся Бежаницкая межрайонная больница и Дедовичская районная больница. Основная цель объединения - улучшение качества и доступности медицинской помощи вне зависимости от места проживания пациента, объединение кадровых ресурсов для большего охвата населения врачами-специалистами.