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Общество

Дмитрий Мельцер назначен на должность и. о. главврача Порховской межрайонной больницы

14.05.2025 12:15|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 14 мая представила коллективам Порховской межрайонной больницы и Дновского филиала нового руководителя Дмитрия Мельцера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облздраве, ранее он с 2020 года возглавлял Стругокрасненскую межрайонную больницу.

Фотографии: комитет по здравоохранению Псковской области

«Дмитрий Александрович 5 лет работает в системе здравоохранения Псковской области. Он пришёл к нам в трудный период пандемии коронавируса, сумел выстроить работу в Стругах Красных и Плюсском филиале, приобрёл необходимый управленческий опыт. Завершилась реорганизация Псковской межрайонной больницы, к которой присоединилась Стругокрасненская межрайонная больница, и мы пригласили Дмитрия Александровича на новое место работы. Он будет исполнять обязанности главного врача до проведения конкурса на замещение вакантной должности, на который может заявиться любой желающий. Иванова Ирина Викторовна, исполнявшая обязанности до сегодняшнего дня, возвращается на свою прежнюю хорошо знакомую должность заместителя по лечебной работе», -  представила Марина Гаращенко нового руководителя коллективам медицинской организации. 

В свою очередь Дмитрий Мельцер отметил, что будет делать упор на командную работу и развитие профилактических мероприятий. 

«В своей деятельности я придерживаюсь принципов слаженной командной работы, так было в Стругах Красных, уверен, так будет и здесь. На медицинских работников каждый день смотрят люди и от того как мы выглядим, что им говорим на самом деле многое зависит. В глазах пациентов мы должны соответствовать морально-этическим стандартам. Все вопросы должны решаться внутри медицинской организации. Не буду скрывать, мне очень нравится работать в Псковской области, в регионе сложится хороший коллектив главных врачей, комитета по здравоохранению, поэтому нерешаемых вопросов нет. Даже если вы сразу не знаете, что ответить пациенту, не оставляйте его один на один с его проблемой - возьмите паузу, обменяйтесь контактами и потом уже сообщите пациенту, что делать дальше. Псковская область маленький регион, и у нас есть возможность работать с каждым пациентом индивидуально. Сегодня современные тенденции медицины - это профилактическая работа. На это будем делать упор и мы. Работы очень много, но уверен, у нас все получится», - выступил Дмитрий Мельцер. 

 

Напомним, что Порховская межрайонная больница находится в процедуре реорганизации. К ней присоединятся Бежаницкая межрайонная больница и Дедовичская районная больница. Основная цель объединения - улучшение качества и доступности медицинской помощи вне зависимости от места проживания пациента, объединение кадровых ресурсов для большего охвата населения врачами-специалистами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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