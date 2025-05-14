Общество

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Не менее трех интернет-провайдеров будет работать в многоквартирных новостройках в горизонте года-двух, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайший год-два», - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе решения о работе в доме не менее трех интернет-провайдеров на пленарном заседании «Умный город в структуре новых национальных проектов» в рамках III национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Он подчеркнул, что и в старом жилом фонде должен быть доступ к разным провайдерам, чтобы жильцы имели выбор.

«С точки зрения старого фонда, мы вместе с Минстроем эту работу ведем. Сейчас, мне кажется, уже достаточно хорошее проникновение. У нас в целом отрасль операторская очень конкурентная. И вот закон, который был принят в прошлом году, он позволяет существенным образом упростить процесс попадания оператора в дом. Мне кажется, что в ближайшие несколько лет конкуренция будет еще более жесткая за потребителя», - заверил Шадаев.

21 марта во время мощной DDoS-атаки на интернет-провайдера Lovit, работающего в домах ГК «ПИК», жильцы домов застройщика, по сообщениям СМИ, несколько дней оставались без связи и из-за отключившихся домофонов также не могли попасть в квартиры, поскольку других провайдеров в домах не было, пишет «Интерфакс».

Роскомнадзор, комментируя ситуацию, делал вывод, что «инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов», компании потребовалась помощь специалистов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН.