Общество

Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Алексей Наумец о 80-летии Победы и поддержке бойцов СВО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Алексей Наумец.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним вопросы, связанные с его сенаторской деятельностью, празднованием 80-летия Великой Победы и тему поддержки бойцов специальной военной операции.

Начало программы — в 18.29. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.