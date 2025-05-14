Общество

В майские праздники с территории Псковской области за границу отправилось 16 домашних питомцев

За праздничные выходные должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 16 домашних животных при их вывозе за рубеж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Государственные инспекторы ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья 14 собак и 2 кошек и соответствии их документов всем необходимым международным требованиям стран-импортеров.

По результатам проверочных мероприятий животные отправились в Эстонию, Латвию, Германию, Италию и Республику Молдова.