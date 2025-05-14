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Памятный камень на месте битвы Невского с литовцами откроют в Усвятах 17 мая

Памятный камень на месте победоносной битвы князя Александра Невского с литовцами, которая произошла 1245 году, будет открыт 17 мая в поселке Усвяты, рассказали Псковской Ленте Новостей инициаторы установки памятника.

В то время шла крупная война с княжеством Литовским за южные пограничные земли Великого Новгорода. Литовцы захватили Торопец, Торжок и Бежецк, взяли многочисленный полон и множество скота.

Получив известия об очередных нападениях, на помощь русским князьям пришел со своей дружиной легендарный Александр Невский. Имея в распоряжении небольшое войско, князь выступил навстречу врагам.

«Александр настиг их, отбил полон, отвоевал города и дважды разбил. Сначала сражение произошло возле Жижицкого озера, а затем возле Усвят. Были взяты в плен восемь литовских князей. С этих пор неугомонные литовцы стали побаиваться Александра Невского. Усвятские земли обрели покой и стабильность», – рассказали инициаторы установки памятника.

Хранящаяся в Синодальном собрании рукописей летопись, названная учёными Псковской Второй, хранит обращение Александра Невского к псковичам. Историк Николай Карамзин в «Истории государства Российского» перевёл этот древнерусский текст следующим образом: «О, псковитяне! Если забудете Александра, если самые отдалённые потомки мои не найдут у вас верного пристанища в злополучии, то вы будете примером неблагодарности».

Исполняя завещание святого благоверного князя, на месте Усвятской битвы будет воздвигнут памятный камень, который увековечит подвиги Александра Невского.

Также в этот день, 17 мая, состоится открытие памятника великой русской певице Ольге Сергеевой и приуроченный к этому событию музыкальный фестиваль «Ой, кумушки».

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Автор идеи установки памятного камня Александру Невскому, также как и создания памятника Ольге Сергеевой – петербургский сценарист и режиссер Виталий Салтыков. Памятный камень будет установлен на его средства.