Общество

Продолжается прием заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области»

Приём заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области» продолжается в регионе, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратора регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Уже в пятый раз мы собираем самых талантливых и инициативных жителей региона, готовых предложить нестандартные решения, полезные изобретения и яркие идеи. Принять участие может любой житель Псковской области в возрасте от 10 лет и старше. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты», - отметил Александр Козловский.

В 2025 году добавились новые номинации:

Экоизобретение / Зеленые технологии — проекты, направленные на решение экологических проблем;

Цифровое решение — проекты, использующие цифровые технологии для улучшения жизни;

Социальное изобретение / Социально значимый проект — инициативы, улучшающие жизнь людей с ограниченными возможностями, пожилых, детей и других уязвимых категорий.

Победителей и призёров наградят в следующих номинациях:

конструкторские бюро; научно-исследовательские достижения;

изобретатели/рационализаторы с оформленным патентом;

изобретатели/рационализаторы без патента;

участники в возрасте до 14 лет; участники от 14 до 18 лет.

Для участия необходимо подать заявку с приложениями в соответствии с положением о конкурсе. Обязательное приложение — презентация проекта по установленной форме.

Заявки направляются по электронной почте orgkomitet-60@yandex.ru либо в офис Союза машиностроителей по адресу: город Псков, улица Некрасова, 29 (в формате электронных документов на цифровом носителе).

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 ноября включительно. В этом же месяце объявят имена победителей и призеров.