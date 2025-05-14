Продолжается прием заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области»

Приём заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области» продолжается в регионе, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратора регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского.
Фото: Александр Козловский / Telegram
«Уже в пятый раз мы собираем самых талантливых и инициативных жителей региона, готовых предложить нестандартные решения, полезные изобретения и яркие идеи. Принять участие может любой житель Псковской области в возрасте от 10 лет и старше. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты», - отметил Александр Козловский.
В 2025 году добавились новые номинации:
Победителей и призёров наградят в следующих номинациях:
Для участия необходимо подать заявку с приложениями в соответствии с положением о конкурсе. Обязательное приложение — презентация проекта по установленной форме.
Заявки направляются по электронной почте orgkomitet-60@yandex.ru либо в офис Союза машиностроителей по адресу: город Псков, улица Некрасова, 29 (в формате электронных документов на цифровом носителе).
Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 ноября включительно. В этом же месяце объявят имена победителей и призеров.