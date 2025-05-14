Общество

Патриотический тур проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле» стартует 19 мая

В Пскове состоится первый патриотический тур в рамках проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотография: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

19 мая в 16:00 в Доме молодежи по адресу: улица Конная, 2, состоится открытый диалог, приуроченный к старту первой патриотической поездки по региону в рамках проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле». Во встрече примут участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, представители программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», семьи участников СВО, а также студенты вузов России и Беларуси.

В рамках проекта 2,5 тысячи студентов и курсантов из более 20 вузов России и Беларуси отправятся в трехдневные патриотические поездки по Псковской области. В них молодые люди ближе познакомятся с историческим наследием региона и подвигом его уроженцев, защищавших Родину во время войны.

Путешественники посетят ключевые исторические достопримечательности Псковщины, памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны. Среди них – монумент «Знамя Победы», где ребята осмотрят макет водружения Знамени Победы над рейхстагом и возложат цветы. Проект получил свое название в честь этого знаменательного эпизода войны: Знаменем Победы 1 мая 1945 года стало именно боевое знамя 150-й гвардейской стрелковой дивизии, которая родилась в боях за освобождение юга Псковской области.

Организатором проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле» выступает АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области, соорганизатором – программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Инициатива приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.