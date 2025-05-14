За оказание гуманитарной помощи наградили главу Псковского облсовпрофа

Врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Пскова И. Зубовский вручил председателю Псковского областного совета профсоюзов Игорю Иванову благодарственное письмо за активное сотрудничество и оказание гуманитарной помощи военнослужащим, убывающим в зону специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.
Фотография: Псковский областной совет профсоюзов
«Ваша инициатива и личная вовлеченность в процесс способствуют выполнению государственной задачи по защите Родины», - сказано в письме.
«Профсоюзы считают поддержку участников СВО, оказание им всесторонней поддержки одной из своих наиважнейших задач. И псковское профобъединение вместе с областными отраслевыми организациями и учреждениями профсоюзов строго придерживаются этой линии. Будем оказывать поддержку до самой Победы и после - столько, сколько это будет нужно!» - прокомментировал событие Игорь Иванов.