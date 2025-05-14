Общество

Пресс-конференции с Геннадием Иойлевым об актуальных вопросах образования Пскова. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции, которая состоялась 15 мая в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Она была посвящена актуальным вопросам образования в Пскове.

Как и когда в этом году пройдут последние звонки и выпускные? Как обстоят дела с приемом заявлений в первый класс на новый учебный год? Удалось ли за последние годы снять остроту проблемы со вторыми сменами в школах областного центра? Хватает ли мест в детских садах? Какие работы в этом году ведутся по ремонтам школ и садов? Какие меры безопасности и «антисписывания» будут предприняты в этом году на ЕГЭ?

На этим и многие другие вопросы сегодня ответил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.