Общество

Мавра Рассадница: чего следует избегать 16 мая

16 мая 2025 года православные верующие чтят память святых мучеников Тимофея и Мавры, супругов, принявших мученическую смерть за веру в III веке. Народный календарь этот день называет Маврой Рассадницей, Молочницей или Маврой Зелёные Щи, отмечая приметы и традиции, связанные с этим днём.

Главное название дня, Рассадница, указывает на время активной высадки рассады в огородах. Считалось, что капуста, посаженная в этот день, будет особенно урожайной. Для защиты от вредителей рассаду окропляли святой водой. Важно было избегать посадки капусты в четверг, веря, что тогда её погубят черви.

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