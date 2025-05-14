Общество

Учения проводятся на псковском полигоне «Завеличье»

Учения с использованием ручного противотанкового гранатомёта проводятся на полигоне «Завеличье» в Пскове 16 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Напомним, с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на учебных объектах огневого комплекса, танкодрома, автодрома и учебно-тактических полей полигона Завеличье ежедневно с 8.00 до 1.00, с понедельника по воскресенье, включая выходные и праздничные дни, с личным составом дивизии проводят занятия по боевой подготовке.

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Идет стрельба из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, вождение автомобильной и бронетанковой техники.