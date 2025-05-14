Общество

Псков и Дмитров подвели итоги конкурса школьных работ «Небо выбрало нас…»

В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва в Пскове состоялось подведение итогов и награждение победителей межрегионального конкурса литературно-исторических работ о подвигах военных летчиков в Великой Отечественной войне «Небо выбрало нас…», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Открытый межрегиональный конкурс литературно-исторических работ о подвигах военных летчиков в Великой Отечественной войне «Небо выбрало нас…» организовали Централизованная библиотечная система города Пскова и Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека (Московская область, г. Дмитров). Оба города носят почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Конкурс проводился во второй раз.

В рамках этого конкурса юные читатели из Пскова и Дмитрова знакомились с историями о подвигах лётчиков во время Великой Отечественной войны. При этом школьники из Дмитрова должны были подготовить работы о псковских лётчиках, а школьники из Пскова - о летчиках Дмитрова.

На конкурс поступило 27 работ из Пскова и 16 - из Дмитрова.

Победителями стали:

Среди пяти-семиклассников: Александр Гусаров, Мария Кобилинская и Анна Толкачёва. Среди учеников 8-11 классов: София Ильина, Денис Смирнов и Ярослав Смирнов.

Они изучали подвиги лётчиков П. Д. Худова, К.А. Кирьянова, В. Н. Махалина, А. М. Маркова и К. А. Аверьянова.