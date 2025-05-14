Общество

Росстандарт разрабатывает линейку ГОСТов на детское питание

Росстандарт разрабатывает линейку стандартов на детское питание и использующиеся в нем ингредиенты. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС в рамках международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

«Сейчас разрабатывается целая линейка стандартов на детское питание и на ингредиенты, которые используются в детском питании. Опять-таки тоже, в первую очередь, это вопросы безопасности, вопросы качества, которые через стандарты мы должны обеспечить», - сказал он.

По его словам, Росстандарт проводит огромную работу - ежегодно в стране во всех возможных сферах утверждается до 1 700 новых ГОСТов.

XVI Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» проходит с 13 по 18 мая в Казани, пишет ТАСС.