Общество

Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов

В России за сбор краснокнижных грибов может грозить штраф до двух миллионов рублей, пишет RT.

«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый», — приводит данные RT со ссылкой на пресс-службу «АльфаСтрахования».

Отмечается, что за случайный сбор краснокнижных грибов можно получить штраф от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до миллиона рублей штрафа и до четырех лет принудительных работ. При этом, если человек намеренно собрал такие грибы и разместили кадры в соцсетях, то наказание может составить до шести лет лишения свободы, а также штраф до двух миллионов рублей.

В России сбор грибов, занесенных в Красную книгу, запрещен с осени 2023 года.