Общество

Семь боррелиозных клещей выявили в инфекционке в Пскове за неделю

63 клеща исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 12 по 19 мая. Это в 1,6 раза меньше, чем на прошлой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

В Пскове исследовано 46 клещей, из них выявлена пораженность клещевыми инфекциями, опасными для человека:

клещевой вирусный энцефалит - 0;

иксодовый клещевой боррелиоз - 7;

моноцитарный эрлихиоз человека - 1;

гоанулоцитарный анаплазмоз человека - 0.

Клещевой иммуноглобулин ввели пяти пациентам.

В Великих Луках обнаружено 17 клещей, из них пораженные:

клещевой вирусный энцефалит - 0;

иксодовый клещевой боррелиоз - 3;

моноцитарный эрлихиоз человека - 1;

гранулоцитарный анаплазмоз человека - 2;

Клещевой иммуноглобулин ввели одному пациенту.

В 2025 году в учреждении всего исследовано 483 клеща. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 26,5% (за неделю снижение на 0,7% ). Да данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадало 819 человек, в том числе 210 детей.

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Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно по адресам:

город Псков, улица Майора Доставалова, 14;

город Великие Луки, Октябрьский проспект, 127.

Уточнить информацию можно по телефону: