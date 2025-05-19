Семь боррелиозных клещей выявили в инфекционке в Пскове за неделю

63 клеща исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 12 по 19 мая. Это в 1,6 раза меньше, чем на прошлой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.
В Пскове исследовано 46 клещей, из них выявлена пораженность клещевыми инфекциями, опасными для человека:
Клещевой иммуноглобулин ввели пяти пациентам.
В Великих Луках обнаружено 17 клещей, из них пораженные:
Клещевой иммуноглобулин ввели одному пациенту.
В 2025 году в учреждении всего исследовано 483 клеща. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 26,5% (за неделю снижение на 0,7% ). Да данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадало 819 человек, в том числе 210 детей.
Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно по адресам:
Уточнить информацию можно по телефону: