Общество

Акция «Судебные приставы – детям!» стартует в Псковской области

С 19 мая по 2 июня в Псковской области пройдёт всероссийская акция «Судебные приставы – детям!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, акция приурочена к Международному дню защиты детей. Цель - повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей занимает особое место в работе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отметили в ведомстве. По состоянию на 1 мая 2025 года на исполнении у судебных приставов Псковской области находилось 3 243 исполнительных производства о взыскании алиментов. С начало года возбуждено 681 исполнительное производство указанной категории. Наблюдается тенденция к небольшому снижению количества исполнительных производств по сравнению с прошлым годом.

Часть родителей платит алименты добровольно, а судебные приставы контролируют их своевременные выплаты. Однако многие уклоняются от исполнения своих обязанностей и приступают к исполнению только после применения судебными приставами мер принудительного характера – с начала текущего года в принудительном порядке в пользу несовершеннолетних детей взыскано более 154 миллионов рублей.

В период акции – эта работа будет усилена, кроме того, в отделениях судебных приставов области будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на побуждение и принуждение родителей к исполнению обязательств перед несовершеннолетними детьми. Так, в рамках данной акции каждый судебный пристав-исполнитель по алиментным взысканиям проведет проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся исполнительные документы данной категории. В ходе таких проверок будут установлены полнота удержания из зарплат должников ежемесячных платежей по исполнительным листам и своевременность перечисления денежных средств взыскателям.

Кроме того, в усиленное применение мер принудительного исполнения в отношении должников по алиментам будет входить проведение арестов имущества должников по алиментам, вынесение временных ограничений на выезд должников за пределы РФ, ограничения в управлении автотранспортным средством, направление неработающих граждан в центры занятости для постановки на учет и дальнейшего трудоустройства, привлечение уклоняющихся от уплаты алиментов к административной и уголовной ответственности. Судебные приставы проведут благотворительные мероприятия в детских центрах и школах интернатах.

Всероссийская акция «Судебные приставы – детям!» призвана наглядно продемонстрировать гражданам, что при всём многообразии отношений между людьми нельзя забывать про свои родительские обязанности и родных детей, заключили в ведомстве.