Общество

В России 90% всех видов преступлений выявляются полицейскими — МВД

Полицейские выявляют и пресекают 90% всех видов преступлений в России. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.

«Сейчас 90% всех преступлений по всем видам жизнедеятельности в стране выявляются и пресекаются полицией. Отсюда и правовая составляющая ее деятельности не ограничивается УК, УПК или законам полиции», - сказал он на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума.

Он также отметил, что формирование юридической составляющей МВД России с начала 1990-х годов и по настоящее время привело к появлению новых правовых смыслов и видов деятельности. «Это и безопасность дорожного движения, я говорю то, что обозначено законами. Это и безопасность дорожного движения, включая ОСАГО, дактилоскопическая и геномная регистрация, законодательство об оружии, частные детективные охранные деятельности, профилактики правонарушений, участие граждан в охране общественного порядка, о миграции, в сфере оборота наркотиков, административном отзыве и многое другое», - сказал Авдейко.

Глава департамента отметил, что в настоящее время полиция представлена практически во всех населенных пунктах России. «Отсюда и правовые подразделения, управления, отделы, отделения. У нас есть специальный юрисконсульт, который занимается юридической работой сугубо в каждом райотделе, в котором свыше 100 сотрудников. Основными направлениями правовой работы у них по приказу являются нормотворческая деятельность, правовой контроль, международное право и договорно-правовая работа, судебно-исковая работа, информационно-правовая деятельность, организационно-правовая работа», - пояснил Авдейко.

XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) начал работу 19 мая. В этом году он проходит под девизом: «Право: уроки прошлого для мира будущего», пишет ТАСС.