Общество

Умеренные дожди прогнозируют в Псковской области в ближайшие две недели

Погода на оставшиеся дни мая порадует жителей Псковской области умеренным теплом и периодическими дождями, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

До конца месяца ожидаются частые осадки разной интенсивности, чередующиеся с непродолжительными солнечными промежутками.

«В ближайшее время нас ждёт погода с умеренным теплом и периодическими осадками. В некоторые моменты осадки будут более продолжительными, но всё равно несильными», — рассказала синоптик.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 23 градусов, в зависимости от степени солнечной активности.

«Максимальная температура будет до 18–23 градусов в ясные дни. В облачные дни она снизится до 12–17, 13–18 градусов», - заключила специалист.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду в летний период в Псковской области.